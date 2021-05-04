Хет-трик Бемстрема не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.

Форвард «Блю Джэкетс» Эмиль Бемстрем оформил хет-трик, его партнер по атаке Михаил Григоренко отметился результативной передачей.

После этого матча «Нэшвилл» с 60 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 44 очками — на восьмой строчке.