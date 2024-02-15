«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 15 на 16 февраля. Встреча пройдет на стадионе «"Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Монреаль» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас второе место в таблице Восточной конференции, набрав 71 балл. «Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 52 очка. «Рейнджерс» занимает сейчас второе место в таблице Восточной конференции, набрав 71 балл. «Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 52 очка.