«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 15 на 16 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Амали-арена» в Тампе, Флорида. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Колорадо» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 балла. «Колорадо» идет на 3-й строчке «Запада», имея в своем активе 70 очков. «Тампа-Бэй» занимает сейчас шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 балла. «Колорадо» идет на 3-й строчке «Запада», имея в своем активе 70 очков.