«Коламбус» уволил генерального менеджера клуба

Руководство «Коламбуса» приняло решение уволить генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности генменеджера клуба назначен Джон Дэвидсон.

57-летний Кекяляйнен работал генеральным менеджером команды с 13 февраля 2013 года. За время его работы «Коламбус» пять раз выходил в плей-офф НХЛ.

«Блю Джэкетс» находятся на последнем месте в Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.