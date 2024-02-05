«Рейнджерс» встретится с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 6 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США)и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Колорадо» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 63 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Эвеланш» с 67 баллами располагается на 2-й строчке «Запада».

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