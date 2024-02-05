«Торонто» сыграет с «Айлендерсом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 6 января. Матч пройдет на многофункциональной крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Мэйпл Лифс» набрали 58 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции. Команда из Элмонта с 52 баллами располагается на 9-й строчке «Востока».

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