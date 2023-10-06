«Рейнджерс» проиграли «Бостону». Шестеркин сделал 12 сэйвов

«Рейнджерс» потерпели поражение от «Бостона» в предсезонном матче НХЛ — 1:3. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 стартует в среду, 11 октября. «Рейнджерс» в своем первом матче сыграет на выезде против «Баффало» (13 октября), а «Брюинз» встретятся с «Нэшвиллом» (15 октября).