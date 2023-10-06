«Айлендерс» проиграли «Филадельфии». Варламов сделал 26 сэйвов

«Филадельфия» переиграла «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 26 из 31 броска по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Филадельфия» сыграет в первом матче с «Коламбусом» (13 октября), а «Айлендерс» встретятся с «Баффало» (15 октября).