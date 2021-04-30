25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» выиграть у «Рейнджерс»
04:44
«Айлендерс» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Команда Барри Троца прервала свою неудачную серию из трех поражений и трехматчевую победную серию соперника.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 25 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» идет на 3-й строчке в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — на 5-й.
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