25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» выиграть у «Рейнджерс»

«Айлендерс» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Команда Барри Троца прервала свою неудачную серию из трех поражений и трехматчевую победную серию соперника.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 25 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» идет на 3-й строчке в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — на 5-й.