Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» выиграть у «Рейнджерс»

04:44
Теги:

«Айлендерс» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Команда Барри Троца прервала свою неудачную серию из трех поражений и трехматчевую победную серию соперника.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 25 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» идет на 3-й строчке в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — на 5-й.

Читайте также

Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом
Мичков забил лакросс-гол на юниорском чемпионате мира. Видео
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд