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Свечников отметился голевой передачей в победном матче «Каролины» против «Детройта»

04:42

«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Рел Уингз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Детройт» идет на 7-й строчке.

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