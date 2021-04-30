Свечников отметился голевой передачей в победном матче «Каролины» против «Детройта»
04:42
«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Рел Уингз» потерпели третье поражение кряду.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.
«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Детройт» идет на 7-й строчке.
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