НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 1 и 2 мая
18:00
1 и 2 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
1 мая, суббота
«Детройт» — «Тампа-Бэй» (22.00)
2 мая, воскресенье
«Айлендерс» — «Рейнджерс» (2.00)
«Вашингтон» — «Питтсбург» (2.00)
«Каролина» — «Коламбус» (2.00)
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» (2.00)
«Миннесота» — «Сент-Луис» (3.00)
«Колорадо» — «Сан-Хосе» (3.00)
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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