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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 1 и 2 мая

18:00
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс»
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс»
1 и 2 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

1 мая, суббота

«Бостон» — «Баффало» (20.00)

«Детройт» — «Тампа-Бэй» (22.00)

2 мая, воскресенье

«Айлендерс» — «Рейнджерс» (2.00)

«Вашингтон» — «Питтсбург» (2.00)

«Каролина» — «Коламбус» (2.00)

«Монреаль» — «Оттава» (2.00)

«Торонто» — «Ванкувер» (2.00)

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» (2.00)

«Миннесота» — «Сент-Луис» (3.00)

«Колорадо» — «Сан-Хосе» (3.00)

«Нэшвилл» — «Даллас» (3.00)

«Чикаго» — «Флорида» (3.00)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» (5.00)

«Аризона» — «Вегас» (5.00)

«Эдмонтон» — «Калгари» (5.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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