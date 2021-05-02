«Вегас» в овертайме победил «Аризону»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «рыцарей» отличились Уильям Карлссон, Марк Стоун и Джонатан Маршессо, забивший победный гол. У «Койотс» шайбы забросили Кристиан Фишер и Кристиан Дворак.

После этого матча «Вегас» с 74 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона с 50 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 14 (Маршессо, Смит), 10:15 — 0:1. Стоун — 20 (Пачиоретти, Стивенсон), 25:14 — 0:2. Фишер — 3 (Крауз, Чикран), 49:04 — 1:2. Дворак — 14 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 54:48 — 2:2. Маршессо — 15 (бол., Пьетранджело), 63:04 — 2:3.

Вратари: Кемпер — Флери.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 21 (3+12+6+0) — 34 (16+8+8+2).

Наши: Любушкин (12.04/0/0) — -.

2 мая. Глендейл. Gila River Arena.