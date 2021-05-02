Игрока «Ванкувера» обвинили в сексуальных домогательствах

«Ванкувер» отправил во временный отпуск нападающего Джейка Виртанена после обвинений игрока в сексуальных домогательствах. «Кэнакс» сообщили, что будут ждать независимого расследования произошедшего.

«Нам стало известно о вызывающих беспокойство обвинениях, выдвинутых против Виртанена. Наша организация не приемлет подобного рода проступков, мы очень серьезно относимся к таким заявлениям. Наша организация привлекла независимых экспертов для оказания помощи в расследовании», — говорится в заявлении клуба.

Виртанену 24 года, канадец был выбран «Ванкувером» на драфте в 2014 году под общим 6-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 317 матчей и набрал 100 (55+45) очков.