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Радулов пропустит матч с «Калгари»

20:20
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов, скорее всего, пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Россиянин не принимал участие в последней тренировке команды, сообщает в Twitter журналист Майк Хейка.

Нападающий восстанавливается после повреждения «верхней части тела».

В нынешнем сезоне Радулов провел 35 матчей, в которых набрал 24 (10+14) очка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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