Радулов пропустит матч с «Калгари»
20:20
Нападающий «Далласа» Александр Радулов, скорее всего, пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Россиянин не принимал участие в последней тренировке команды, сообщает в Twitter журналист Майк Хейка.
Lines this morning for Stars:— Mike Heika (@MikeHeika) December 22, 2019
Hintz-Pavelski-Seguin
Cogliano-Faksa-Comeau
Benn-Dickinson-Perry
Gurianov-Dowling-Janmark
Lindell-Klingberg
Oleksiak-Heiskanen
Sekera-Polak
Radulov still out with lower body injury.
Нападающий восстанавливается после повреждения «верхней части тела».
В нынешнем сезоне Радулов провел 35 матчей, в которых набрал 24 (10+14) очка.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...