Радулов пропустит матч с «Калгари»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов, скорее всего, пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Россиянин не принимал участие в последней тренировке команды, сообщает в Twitter журналист Майк Хейка.

Lines this morning for Stars:



Hintz-Pavelski-Seguin

Cogliano-Faksa-Comeau

Benn-Dickinson-Perry

Gurianov-Dowling-Janmark



Lindell-Klingberg

Oleksiak-Heiskanen

Sekera-Polak



Radulov still out with lower body injury. — Mike Heika (@MikeHeika) December 22, 2019

Нападающий восстанавливается после повреждения «верхней части тела».

В нынешнем сезоне Радулов провел 35 матчей, в которых набрал 24 (10+14) очка.