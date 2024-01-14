Проворов в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

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Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

27-летний россиянин забросил шайбу на 13-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Проворова 23 (4+19) очка в 43 матчах сезона.