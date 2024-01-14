Проворов в матче с «Сиэтлом» забросил третью шайбу в сезоне

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

27-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Проворова 22 (3+19) очка в 43 матчах сезона.