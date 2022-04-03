Проворов признан третьей звездой матча с «Торонто»

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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:6).

25-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан защитник «Мэйпл Ливз» Морган Райлли, вторая звезда — форвард «Торонто» Митчелл Марнер.

В текущем сезоне Проворов провел 65 матчей, в которых набрал 23 (7+16) очка.