«Тампа» без Василевского по буллитам уступила «Монреалю», Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Монреалю» со счетом 4:5.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Энтони Сирелли и Брэйден Пойнт. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Кори Шунеман, Джош Андерсон и Йессе Илонен, победный буллит реализовал Ник Сузуки.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе на эту встречу.

После этого матча «Тампа» с 93 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 49 очками — на последней строчке.