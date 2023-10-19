Гол Меркулова принес фарм-клубу «Бостона» победу над «Бриджпортом»

«Провиденс» обыграл «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:2. Фарм-клуб «Бостона» одержал первую победу в сезоне.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Георгий Меркулов. Также в этой встрече он сделал одну голевую передачу.

«Провиденс» с 3 очками идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе. «Брджпорт» — последний (2 очка).