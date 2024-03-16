Проспект «Вашингтона» Суздалев забил лакросс-гол в Западной хоккейной лиге

Форвард «Саскатуна» Александр Суздалев отличился в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) против «Мус Джо» (6:3).

20-летний швед, родившийся в России, забил лакросс-гол на 20-й минуте и сделал счет 2:2.

В текущем сезоне Суздалев провел 27 матчей в WHL, в которых набрал 21 (9+12) очко.