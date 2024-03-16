Чехович: «Когда я приезжал в Россию, все ребята удивлялись, что мне клюшки и коньки выдавали на заказ»
Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что, когда возвращался в Россию на лето и играл против сверстников, бросалась в глаза разница в уровне подготовки.
«Не могу сказать, что там вообще не было обороны, но весь акцент был на атаку и голы. Для них счет 10:9 был лучше, чем 1:0. В МХЛ же требовали результат. В глаза бросались другие мелочи. Когда я приезжал в Россию, все ребята удивлялись, что мне клюшки и коньки выдавали на заказ. Сама система сильно отличалась», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.
В сезоне-2016/17 Чехович был задрафтован клубом QMJHL «Байе-Комо Драккар» и выступал за команду на протяжении трех сезонов. На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл 4 матча в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|66
|43
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|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|65
|31
|34
|71
|6
|Нью-Джерси
|66
|32
|34
|68
|7
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|2
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|3
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|66
|34
|32
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Анахайм
|6 : 0
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|0 : 5
|16.03
|19:30
|
Детройт – Баффало
|- : -
|16.03
|19:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|16.03
|22:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97