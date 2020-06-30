«Про меня говорят и пишут странные вещи. То играть не умею, то закончу скоро. Кошмар». Российский форвард рассказал о провальном сезоне

Нападающий Виталий Кравцов рассказал о непростом сезоне в АХЛ, во время которого ему пришлось вернуться в родной «Трактор», а также о своей реакции на критику общественности.

— Мне кажется, у вас есть проблемы с восприятием чужих слов, чужой критики. По-хорошему, вам бы вообще не надо обращать внимание на какие-то комментарии, но вы все принимаете близко к сердцу.

— Все приложения со спортивными новостями удалил, стараюсь ничего не читать лишнего, а сконцентрироваться на работе, но ведь все равно не всегда это получается. А говорят и пишут какие-то странные вещи. То я играть не умею, то закончу скоро. Кошмар. Тут еще Леонид Вайсфельд высказался.

— Виталий, вы девятый номер драфта. Конечно, все ваши шаги будут обсуждаться.

— Это все понятно. Но у меня был хороший сезон в «Тракторе». Я набрал 21 балл в чемпионате, который складывался для нас не лучшим образом. Помните, сначала всем проигрывали с разгромными результатами, а потом поменялся тренер и команда стала строиться. Не думаю, что в том возрасте у меня была плохая статистика.

— Нормальная.

— Видимо, сейчас у меня такой сложный период, который надо пережить, преодолеть. И стараюсь. Опять же для меня огромный вызов — приглашение в состав «Рейнджерс» на доигровку сезона. Не хочется все время просидеть на трибуне, огромное желание сыграть, выйти на лед и принести пользу команде. (Алексей Шевченко)