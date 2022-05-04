Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» отреагировал на клубный рекорд вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» (3:4 3ОТ). Россиянин отразил за игру 79 бросков.

«Очень тяжело отразить столько бросков! Тем более это матч плей-офф, действительно весомый рекорд. Игорь на протяжении всего сезона показывает результативную игру, это его сезон, так что меня даже не удивил такой результат. Хоть команда и проиграла, он все равно держал ее в игре. Представляете, сколько надо сил и внимания, чтобы отразить 79 бросков? Это дорогого стоит», — сказал Третьяк «СЭ».

Также прославленный вратарь оценил общий прогресс Шестеркина в НХЛ.

«У него была большая конкуренция в «Рейнджерс», но он ее выдержал. Показывает добротный и, самое главное, стабильный хоккей. Это очень важно для вратаря. Голкипер иногда матч хорошо отыграет, потом две игры проваливает. У Игоря бывает, что где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но он играет стабильно. А вратарей как раз и оценивают по стабильности. Давайте пожелаем ему успехов!» — добавил Третьяк.

Шестеркин установил рекорд за всю историю «Рейнджерс» по отбитым броскам за один матч, а также по этому показателю продемонстрировал второй результат в истории лиги в плей-офф.