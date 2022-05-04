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Третьяк — о рекорде Шестеркина: «Представляете, сколько нужно сил и внимания? Это дорогого стоит!»

Третьяк отреагировал на рекорд вратаря «Рейнджерс» Шестеркина в матче против «Питтсбурга»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» отреагировал на клубный рекорд вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» (3:4 3ОТ). Россиянин отразил за игру 79 бросков.

«Очень тяжело отразить столько бросков! Тем более это матч плей-офф, действительно весомый рекорд. Игорь на протяжении всего сезона показывает результативную игру, это его сезон, так что меня даже не удивил такой результат. Хоть команда и проиграла, он все равно держал ее в игре. Представляете, сколько надо сил и внимания, чтобы отразить 79 бросков? Это дорогого стоит», — сказал Третьяк «СЭ».

Также прославленный вратарь оценил общий прогресс Шестеркина в НХЛ.

«У него была большая конкуренция в «Рейнджерс», но он ее выдержал. Показывает добротный и, самое главное, стабильный хоккей. Это очень важно для вратаря. Голкипер иногда матч хорошо отыграет, потом две игры проваливает. У Игоря бывает, что где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но он играет стабильно. А вратарей как раз и оценивают по стабильности. Давайте пожелаем ему успехов!» — добавил Третьяк.

Шестеркин установил рекорд за всю историю «Рейнджерс» по отбитым броскам за один матч, а также по этому показателю продемонстрировал второй результат в истории лиги в плей-офф.

Игорь Шестеркин
НХЛ
Владислав Третьяк
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
4.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
4.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 2 : 4
4.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 2
4.05 05:00
Калгари – Даллас
 1 : 0
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Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Мэтт Дюшен

Мэтт Дюшен

Нэшвилл

 1 2
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 1 2
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
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