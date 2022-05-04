Форвард «Рейнджерс» Райан Строум поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

«Он сделал чуть меньше 80 сейвов, так что очевидно, что он был хорош. Он делает это весь сезон. Наш лучший игрок, и он доказал это сегодня», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин в матче с «Пингвинз» отразил 79 бросков. Это второй показатель в истории лиги по сейвам в одном матче плей-офф.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Пингвинз». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 2:00 (мск).