Малкин: «Я сейчас не думаю о своем контракте»

Малкин заявил, что не думает о новом контракте с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что пока не думает о продлении контракта с клубом. По словам 35-летнего россиянина, он сосредоточен на игре.

Соглашение Малкина истекает по окончании сезона-2021/22.

Во вторник, 4 мая, Малкин забросил шайбу в третьем овертайме первого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

«Я сейчас не думаю о своем контракте. Сейчас время веселиться и играть. Я пропустил полсезона из-за тяжелой травмы. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для победы. Я все еще чувствую, что могу делать на льду абсолютно все. Поэтому главной целью является помощь команде в достижении победы», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop в Twitter.

Второй матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» пройдет в Нью-Йорке 5 мая (начало — в 2.00 мск).