Экс-форвард «Автомобилиста» Холланд пройдет просмотр в «Колорадо»

Экс-форвард «Автомобилиста» Питер Холланд пройдет просмотр в «Колорадо», сообщает журналист The Athletic Питера Бо.

По данным источника, 32-летний канадец приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» осенью.

В НХЛ Холланд не играл с сезона-2017/18. Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 85 (36+49) очков.

Прошлый сезон хоккеист пропустил, а ео последним клубом был шведский «Юргорден» в сезоне-2021/22. За команду он провел 15 матче и набрал 6 (0+6) очков. С 2019 по 2021 годы Холланд выступал за «Автомобилист» в КХЛ.