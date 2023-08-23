Овечкин занял 5-е место в голосовании премии «Лучший хоккеист России», Капризов — 7-е, Панарин — 8-е
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял пятое место в голосовании премии «Лучший хоккеист России».
Страница проекта «Лучший хоккеист России»
«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Она определила лучшего игрока прошлого сезона в нашей стране, причем голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ. Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Каждый участник опроса мог назвать топ-5. Далее результаты суммировались — 10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места.
Первую тройку составили Никита Кучеров (321 очко, 22 первых места), Сергей Бобровский (180, 7) и Илья Сорокин (171, 7). Также в топ-10 попали Иван Барбашев (165, 8), Овечкин (103, 4), Александр Радулов (96, 6), Кирилл Капризов (76, 2), Артемий Панарин (70, 0), Андрей Кузьменко (34, 0), Игорь Шестеркин (30, 2).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -