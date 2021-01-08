Правительство Онтарио разрешило «Торонто» и «Оттаве» играть на своих стадионах

Министр спорта Онтарио Лиза Маклауд объявила о разрешении двум клубам НХЛ проводить матчи регулярного чемпионата НХЛ на домашних аренах. Речь идет о «Торонто» и «Оттаве».

Напомним, что в новом сезоне НХЛ объединила канадские клубы в отдельный дивизион. Всего команды проведут 56 игр в «регулярке».

«Это разрешение было получено после тщательного изучения строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, которые были приняты для защиты игроков и персонала от распространения коронавируса. В то же время, это позволяет командам НХЛ из Онтарио играть в игру, которую мы все любим смотреть.

Британская Колумбия, Альберта и Квебек уже дали своим командам разрешение на проведение игр в своих провинциях, однако руководство Манитобы и «Виннипега» все еще ведут переговоры. Новый сезон НХЛ стартует уже 13 января.