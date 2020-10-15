Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказал мнение о пандемии коронавируса.

«Какой формат удобен в следующем сезоне? Сложный вопрос. Конечно, хотелось бы вернуться в нормальную жизнь, играть для болельщиков, в привычной атмосфере. Но в нашей ситуации жаловаться — грех. Поэтому если будет нужно жить в «пузыре» — будем жить в «пузыре» и играть без болельщиков», — сказал Панарин в интервью Sport24.

«Скорее всего, это решение не зависит от нас. Возможно, будут какие-то голосования. Владельцы клубов будут решать этот вопрос. Болел ли я вирусом? Чем-то болел, но сдавал тест на антитела спустя пять месяцев. Они же пропадают со временем. Не знаю, что тогда было. Тут после выходных не поймешь — либо тебе просто плохо, либо ты заболел», — добавил хоккеист.