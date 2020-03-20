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«Понадобилось 35 лет и пандемия короновируса, чтобы он взялся за инструменты». Жена Флери шутит над мужем

11:34
Марк-Андре Флери за домашними заботами.
Марк-Андре Флери за домашними заботами.
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Жена голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери показала, чем занимается ее муж во время перерыва в НХЛ, вызванного пандемией короновируса. Он занялся делами по дому и ремонтными работами.

— Понадобилось 35 лет и пандемия короновируса, чтобы он взялся за инструменты, — в шутку написала Вероника Лароси Флери.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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