Подколзин - 13-й на драфте-2019 по версии эксперта TSN Баттона

Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг предстоящего драфта НХЛ. Российский нападающий Василий Подколзин занял в нем 13-е место. По мнению Баттона, его может выбрать "Флорида".
1. Джек Хьюз ("Нью-Джерси")
2. Каапо Какко ("Рейнджерс")
3. Боуэн Байрэм ("Чикаго")
4. Кирби Дач ("Колорадо")
5. Кол Кауфилд ("Лос-Анджелес")
6. Дилан Козенс ("Детройт")
7. Мэттью Болди ("Баффало")
8. Тревор Зергас ("Эдмонтон")
9. Алекс Теркотт ("Анахайм")
10. Филип Броберг ("Ванкувер")...
13. Василий Подколзин ("Флорида")...
21. Егор Афанасьев ("Питтсбург")
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