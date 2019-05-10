Подколзин - 13-й на драфте-2019 по версии эксперта TSN Баттона

Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг предстоящего драфта НХЛ. Российский нападающий Василий Подколзин занял в нем 13-е место. По мнению Баттона, его может выбрать "Флорида".

1. Джек Хьюз ("Нью-Джерси")

2. Каапо Какко ("Рейнджерс")

3. Боуэн Байрэм ("Чикаго")

4. Кирби Дач ("Колорадо")

5. Кол Кауфилд ("Лос-Анджелес")

6. Дилан Козенс ("Детройт")

7. Мэттью Болди ("Баффало")

8. Тревор Зергас ("Эдмонтон")

9. Алекс Теркотт ("Анахайм")

10. Филип Броберг ("Ванкувер")...

13. Василий Подколзин ("Флорида")...

21. Егор Афанасьев ("Питтсбург")