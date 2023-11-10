Плющев заявил, что опыт помогает Панарину продлевать результативную серию в НХЛ

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что думает о результативной серии российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в 13 матчах подряд в текущем сезоне НХЛ.

«Артемий — уже довольно опытный хоккеист, который давно показал миру свои лучшие качества и умения. Его результативность прослеживалась ещё во времена выступлений в КХЛ. Прежде всего сейчас он пользуется уважением в «Рейнджерс» и является одним из лидеров команды. Ему оказывают огромное доверие, что помогает ему творить, а полагаются, как правило, на тех, кто явно лучше других», — цитирует Плющева RT.