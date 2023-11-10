Рыбин считает, что Панарин продлит результативную серию в НХЛ до 19 матчей

Экс-игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о результативной серии российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Не сказал бы, что испытываю удивление от результативных действий Артемия в 13 играх подряд. Наоборот, я очень рад за него. Он продолжает играть ключевую роль в «Рейнджерс», набирает в среднем примерно по два очка за игру и является достойным примером для всех наших молодых хоккеистов», — сказал Рыбин RT.

32-летний россиянин продлил результативную серию до 13 матчей, набирая очки во всех играх со старта сезона-2023/24.