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Сегодня, 14:58

Быков — о нокдауне Малкина: «Американцы хотят крови и шоу, вот хоккеисты и удовлетворяют их потребности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал новость о том, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил в нокдаун нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Хоть хоккей и мужской вид спорта, но мы всегда пропагандировали уважение к сопернику. На всякого рода провокации мы отвечали голами. Нас так учили. Но при этом мы знали тоже как дать понять сопернику, что нас лучше не трогать!

Боль остужает соперников провоцировать! Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик — искушенный и любит интересные ходы и комбинации. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею. Если хочешь драться, есть бокс и борьба. Занимайтесь этим там», — сказал Быков «СЭ».

В середине первого периода в матче НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом. Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил Малкина в нокдаун.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
Вячеслав Быков
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«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 6 6 12
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Коламбус 13 4 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 13 2 11 5
Результаты / календарь
31.10
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15.11
10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
5 : 2
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 3 : 4
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 3 : 2
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 13 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 9 1.6
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