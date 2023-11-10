Быков — о нокдауне Малкина: «Американцы хотят крови и шоу, вот хоккеисты и удовлетворяют их потребности»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал новость о том, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил в нокдаун нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Хоть хоккей и мужской вид спорта, но мы всегда пропагандировали уважение к сопернику. На всякого рода провокации мы отвечали голами. Нас так учили. Но при этом мы знали тоже как дать понять сопернику, что нас лучше не трогать!

Боль остужает соперников провоцировать! Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик — искушенный и любит интересные ходы и комбинации. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею. Если хочешь драться, есть бокс и борьба. Занимайтесь этим там», — сказал Быков «СЭ».

В середине первого периода в матче НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом. Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил Малкина в нокдаун.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.