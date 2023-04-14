Российский защитник «Тампы» Сергачев стал отцом

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал отцом.

У 24-летнего хоккеиста и его супруги Елизаветы родился сын. Сергачев опубликовал фото с ребенком и подписал: «Наш сын».

Михаил Сергачев с сыном. Фото Соцсети

Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». В нынешнем сезоне Сергачев провел за клуб 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 64 (10+54) очка.