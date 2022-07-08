Кожевников о выборе российских хоккеистов на драфте НХЛ: «Неудивительно, что наши пользуются популярностью»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ 2022.

«Не нужно сравнивать НХЛ с подлецами из Международной федерации хоккея. Это две большие разные вещи. И неудивительно, что наши пользуются популярностью. Это нормальные вещи. Это бизнес. А бизнес-проект никто отменять не будет. Так что ничего такого в этом нет», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В ночь на 8-е июля в первом раунде драфта НХЛ-2022 Павел Минтюков был задрафтован «Анахаймом» под 10 — номером, Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м, а Данила Юров «Миннесотой» по 24-м номером.