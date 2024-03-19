«Питтсбург» выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

«Питтсбург» отреагировал на смерть бывшего нападающего команды Константина Кольцова.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Перед кончиной он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна была выступить на турнире WTA. Причиной смерти экс-хоккеиста стал оторвавшийся тромб.

«Питтсбург» выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям бывшего нападающего «Пингвинз» Константина Кольцова», — сказано в заявлении пресс-службы команды.

Кольцов играл за «Питтсбург» с 2002 по 2004 годы, а также с 2005-го по 2006-й.