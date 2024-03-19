Стала известна причина смерти бывшего хоккеиста Кольцова

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщает smartpress.by со ссылкой на пресс-службу клуба.

На момент смерти 42-летний Кольцов находился в Майами, куда приехал поддержать свою девушку, белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».