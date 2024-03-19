Скончался известный белорусский хоккеист Константин Кольцов. Он встречался с теннисисткой Ариной Соболенко

На 43-м году жизни скончался белорусский хоккеист Константин Кольцов, сообщает Belarushockey.

По данным источника, на момент 19 марта он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна выступить на турнире WTA.

За свою карьеру он выступал за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», минское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Атлант», а также «Питтсбург». В КХЛ набрал 116 (43+73) очка в 375 матчах, в НХЛ — 38 (12+26) очков в 144 матчах. С «Салаватом» становился победителем Суперлиги (2008) и обладателем Кубка Гагарина (2011). В составе сборной Белоруссии принял участие в двух Олимпиадах и десяти чемпионатах мира.

С 2017 года начал тренерскую карьеру, работал в КХЛ ассистентом главного тренера в минском «Динамо», «Спартаке» и «Салавате», причем в Уфе Кольцов был помощником Виктора Козлова в двух последних сезонах.