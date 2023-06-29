«Питтсбург» выбрал нападающего Ильина под 142-м номером на драфте НХЛ

«Питтсбург» выбрал российского нападающего «Северстали» Михаила Ильина под 142-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний форвард дебютировал в КХЛ, сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и сделал 2 результативные передачи.

В МХЛ он провел за «Алмаз» 29 матчей и набрал 27 (4+23) очков.