«Каролина» выбрала Станислава Ярового под 126-м номером на драфте НХЛ

«Каролина» выбрала российского нападающего «Витязя» Станислава Ярового под 126-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Яровой стал 10-м выбранным россиянином на драфте этого года.

В минувшем сезоне 19-летний хоккеист набрал 16 (9+7) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 3 игры и не отметился результативными действиями.