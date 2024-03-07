«Аризона» на своем поле сыграет против «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на «Маллетт-арена» в городе Темпе, штат Аризона, США. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Аризона» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Аризона» занимает сейчас 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Миннесота» идет на 12-й строчке «Запада», имея в своем активе 64 очка. «Аризона» занимает сейчас 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Миннесота» идет на 12-й строчке «Запада», имея в своем активе 64 очка.

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