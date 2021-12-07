Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» в гостях разгромил «Сиэтл»

08:35
Теги:

«Питтсбург» одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась со счетом 6:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (2), Джейк Гюнцель (2), Сидни Кросби и Дэнтон Хайнен. У хозяев единственную шайбу забросил Джордан Эберле.

Таким образом, «Питтсбург» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 20 очками остался на 13-й позиции на Западе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
0