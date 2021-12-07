«Питтсбург» в гостях разгромил «Сиэтл»

«Питтсбург» одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась со счетом 6:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (2), Джейк Гюнцель (2), Сидни Кросби и Дэнтон Хайнен. У хозяев единственную шайбу забросил Джордан Эберле.

Таким образом, «Питтсбург» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 20 очками остался на 13-й позиции на Западе.