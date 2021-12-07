В ночь на 7 декабря «Вашингтон» на своем льду обыграл «Анахайм» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече двумя результативными передачами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 41 (20+21) балл в 26 встречах чемпионата.

Лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов НХЛ сезона-2021/22 — немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету немца 43 (21+22) очка. На второй строчке — его одноклубник Конор Макдэвид с 42 (16+26) баллами.

Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 (21+22) очка

2. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 (16+26)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 (20+21)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 31 (10+21)

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 29 (9+20)

Полный список бомбардиров сезона-2021/22 можно посмотреть по этой ссылке