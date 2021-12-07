Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин — третий в лиге после Драйзайтля и Макдэвида
В ночь на 7 декабря «Вашингтон» на своем льду обыграл «Анахайм» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В этой встрече двумя результативными передачами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 41 (20+21) балл в 26 встречах чемпионата.
Лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов НХЛ сезона-2021/22 — немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету немца 43 (21+22) очка. На второй строчке — его одноклубник Конор Макдэвид с 42 (16+26) баллами.
Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 (21+22) очка
2. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 (16+26)
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 (20+21)
4. Назем Кадри («Колорадо») — 31 (10+21)
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 29 (9+20)
Полный список бомбардиров сезона-2021/22 можно посмотреть по этой ссылке
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