«Питтсбург» пока не вел переговоры о новом контракте с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что клуб пока не вел переговоры о новом контракте с нападающим Евгением Малкиным, который восстанавливается после травмы.

У нападающего остался последний год по действующему контракту. По нему он получает 9,5 миллиона долларов за сезон.

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014).