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«Монреаль» хочет подписать новый контракт с Перри

18:47
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Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что хотел бы подписать новый контракт с 36-летним нападающим Кори Перри, передает журналист Эрик Энджелс.

Ранее сообщалось о том, что сам игрок также не против того, чтобы остаться в клубе.

В прошедшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 21 (9+12) очко. В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) баллами.

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Иван Шитик все материалы автора

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