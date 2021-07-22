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Генеральный менеджер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина

18:21
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал о состоянии здоровья нападающего Евгения Малкина.

«Пока вопрос о сроках его восстановления остается открытым. Не уверен, что он будет готов к старту сезона. Мы чувствуем, что нам не хватает глубины состава на позиции центрального форварда. И намерены решить эту проблему», — приводит слова генменеджера Pens Inside Scoop.

В минувшем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8+20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провел четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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