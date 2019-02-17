"Питтсбург" переиграл "Рейнджерс", у Малкина - дубль во втором матче подряд

"Питтсбург" на домашней площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел "Рейнджерс" со счетом 6:5, Евгений Малкин забросил две шайбы во второй встрече подряд.

Помимо Малкина в составе "Пингвинов" дублем отметился Крис Летанг. Также по одной шайбе забросили Маркус Петтерссон и Брайан Дюмулен. За "Рейнджерс" дважды забил Матс Цуккарелло, еще по одному голу на счету Райана Строума, Мики Зибанежада и Кевина Хейза.

Таким образом, "Питтсбург" набрал 69 очков и вошел в зону плей-офф.

Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Видео

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"Питтсбург" - "Рейнджерс" - 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)

Голы: Летанг - 14 (Кросби), 16:11 - 1:0. Цуккарелло - 10 (бол., Хэйс, Шаттенкирк), 19:20 - 1:1. Петтерссон - 2 (бол., Бьюгстад, Шульц), 31:41 - 2:1. Дюмулин - 2 (Кросби, Петтерссон), 34:09 - 3:1. Цуккарелло - 11 (Зибанежад, Крайдер), 34:35 - 3:2. Стром - 8, 37:45 - 3:3. Летанг - 15 (Кросби, Гюнтцель), 44:36 - 4:3. Малкин - 17 (Кессел, Астон-Ризе), 47:24 - 5:3. Малкин - 18 (Астон-Ризе, Кессел), 49:55 - 6:3. Хэйс - 14 (Дианджело, Стаал), 54:14 - 6:4. Зибанежад - 26 (Крайдер, Шаттенкирк), 59:42 - 6:5.

Вратари: Десмит - Георгиев (57:34).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 41 (14+16+11) - 44 (14+16+14).

Наши: Малкин (18.03/7/0) - Бучневич (12.35/1/-1), Наместников (15.30/2/-1).

17 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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