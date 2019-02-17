23:00 | Хоккей — НХЛ

Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Видео

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Российский нападающий "Питтсбурга"  Евгений Малкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс".

Этот дубль стал для него вторым подряд. Днем ранее ему также удалось дважды отличиться в матче с "Калгари".

Вторая шайба Малкина сделала счет 6:3 в пользу "Пингвинов" в третьем периоде.

 

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