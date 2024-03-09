«Питтсбург» обменял защитника Руведела в «Рейнджерс»

Защитник Чад Руведел обменян из «Питтсбурга» в «Рейнджерс», сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба.

Взамен «пингвины» получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

В текущем сезоне 33-летний американец сыграл 47 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

«Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 62 играх. «Пингвинз» идут 12-ми с 64 очками в 61 встречах.